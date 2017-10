Het is te gemakkelijk om het falen van de krijgsmacht alleen minister Hennis te verwijten

'Leiding Defensie faalde bij dodelijk schietongeluk'

De Defensieleiding is 'op meerdere niveaus niet op professionele wijze omgegaan met de veiligheid van het eigen personeel', concludeerde de Onderzoeksraad afgelopen juni.



'Defensie stelde voortgang Mali-missie boven veiligheid'

De Onderzoeksraad voor Veiligheid velde afgelopen week in een nieuw rapport over een fataal ongeluk tijdens de missie in Mali een vernietigend oordeel over Defensie. Het ministerie kocht munitie 'in den blinde' en controleerde het materiaal niet. De opslag was ondeugdelijk, de medische hulp in Mali voldeed niet aan 'de hoogste eisen van traumazorg'.



'Genoeg voor aftreden Hennis'

Vicepremier Asscher liet gisteren weten de conclusies van de Onderzoeksraad over het fatale mortier-ongeluk in Mali 'zwaar genoeg' te vinden om af te treden. Dat kan grote gevolgen hebben voor minister Hennis.