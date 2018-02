Het is normaal geworden dat bezorgde burgers racisme en seksisme aankaarten

Eigenlijk vind ik dat je kunst beter kunt bekijken dan bespreken, zeker als er blote vrouwen op staan. Maar voor het schilderij Hylas and the nymphs van John William Waterhouse maak ik een uitzondering, want het weghalen van het doek uit een museum in Manchester leverde interessante artikelen op. Zo las ik in de Volkskrant: 'Toen het vorige week ineens naar de kelder was verbannen, vreesden kunstliefhebbers dat de 'nieuwe puriteinen' in de slipstream van de MeToo-discussie achter de verhuizing van deze 'Victoriaanse softporno' zaten en dat er binnenkort nog veel meer meesterwerken aan het zicht zouden worden onttrokken.'



Ik vroeg me af: wie zijn toch die 'nieuwe puriteinen'?