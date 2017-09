Het is na tien jaar eurocrisis niet gelukt van Fransen of Italianen Duitsers of Nederlanders te maken

De lonen omhoog om de Italianen te helpen dat vindt in de Kamer alleen de SP Juncker: een ambtenaar... © REUTERS

Eerder dit jaar had de Europese Commissie vijf scenario's voorgelegd voor de toekomst van de EU. Daarvan is er kennelijk nu nog één over: veel meer samendoen. Je maakt mij niet wijs dat dit verhaal niet is voorbesproken met de Franse president Macron, die het onlangs, staand voor de Akropolis, had over de 'wedergeboorte' van Europa. En met Merkel uiteraard, die al langer geleden tekenen had gegeven dat ze na haar herverkiezing toe is aan een sprong voorwaarts.



Wat is het Nederlands belang hier? Het toeval wil dat de deftige Adviesraad Internationale Betrekkingen AIV pas geleden is bevallen van een rapport over de toekomst van de euro. Het advies sluit niet alleen nauw aan bij de State of the Union, het lijkt wel of de raad voorinzage heeft gehad in de Junckertekst. Meer nog dan Juncker is de Adviesraad euforisch over de verkiezing van Macron - het is bijna grotesk hoe vaak zijn naam voorbijkomt - alsmede over de kansen die dit presidentschap Europa kan bieden.