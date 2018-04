Het is lente dus Eva Hoeke ging naar buiten: 'We werden alsnog overvallen door een bui'

'Het is zo weer voorbij', zei ze, terwijl ze op een rood-blauwe vlek wees die over Nederland trok

's Middags werden we alsnog overvallen door een bui. Terwijl we schuilden in een portiek van een winkel kwam een vrouw naar buiten. Ze had golvend grijs haar dat bij elkaar werd gehouden door een speld en keek op het scherm van haar telefoon. 'Het is zo weer voorbij', zei ze, terwijl ze op een rood-blauwe vlek wees die over Nederland trok. Terwijl dikke druppels op straat kletterden en nieuwe geuren opstegen uit de kieren van de klinkers, dacht ik aan onze oppas, een meisje met zwartgeverfd haar en roze truien van joggingstof die naar wasmiddel roken. De laatste keer dat ze op de kinderen had gepast, had het geregend en had ze niet kunnen begrijpen dat wij naar het station waren gefietst terwijl er een auto voor de deur stond. 'Regen stinkt altijd zo', had ze met een vies gezicht gezegd. Stinkt regen?



Terwijl de neerslag overging in hagel keek de Kleinste (1) verbaasd van de lucht naar de straat. 'Die, die!', riep ze verrukt, en de gedachte aan alle eerste keren die ze nog zou meemaken, stemde niet alleen mij mild. 'Mooi hè', zei de vrouw met de telefoon terwijl ze naar het kind keek. 'Sinds kort wonen mijn kleinkinderen weer bij mij. De een 12, de ander 15.' Een hele klus, maar ze haalde haar schouders op. 'Gewoon niet druk over maken. Het geheim van het hele leven.'



Even later was de bui voorbij en brandde de zon de druppels weg, alsof er nooit iets gebeurd was. De tocht ging voort, over de brug nu, richting de kermis op het Marktplein.