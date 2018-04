Het is hoog tijd om de veesector gezond te maken

In het regeerakkoord benadrukt het kabinet dat 'volumebeperkende maatregelen' niet de voorkeur hebben

Schoutens lobby is geslaagd, de veehouders halen opgelucht adem. Op het moment dat de minister dit succesje vierde, was de inkt nog niet droog van de waarschuwing van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: de veestapel zal fors moeten krimpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Anders neemt de veehouderij in 2050 de totale toegestane Nederlandse broeikasuitstoot voor haar rekening. Dat mogen kabinet en Tweede Kamer beschouwen als een alarmsignaal. Want in het politieke klimaatdebat liggen intussen vele opties op tafel van verkeersheffingen en de windmolenparken tot het sluiten van de kolencentrales maar een serieuze inkrimping van de veestapel hoort daar niet bij. Sterker: in het regeerakkoord benadrukt het kabinet dat 'volumebeperkende maatregelen' niet de voorkeur hebben. De van oudsher sterke Nederlandse veehouderslobby heeft nog altijd een flinke vinger in de pap bij partijen als CDA en VVD.