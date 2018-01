Het is goed te beseffen waar het voetbal vandaan komt: van kleiige aarde, van gras dat geurt

Het stadion heette vroeger Mitsubishi Forklift Stadion en tegenwoordig Yanmar Stadion. Het is een veld met tribunes voor een paar duizend liefhebbers in de polder. Op televisie, tijdens de samenvattingen van de eerste divisie, schemert het bij de club die eerst FC Omniworld heette en nu Almere City. Alsof een lichtmast is uitgevallen. Het is het enige stadion in het betaald voetbal van Nederland waar ik nog nooit ben geweest.



Terwijl de voetbalcrisis welig tiert, terwijl al die kunstgrasclubs zich verlagen tot eindeloze discussies over geld en over hun businessmodel, over bedrijfsuitjes op het hoofdveld van nepgras, zei directeur John Bes van Almere City op de nieuwjaarsreceptie dat zijn clubje volgend jaar terugkeert naar natuurgras.