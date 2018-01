Het is geen morele verplichting, maar je mag je schamen omdat je mens bent

'En aldus laadt de historicus de verdenking op zich dat het ene leed tegen het andere kan worden weggestreept, terwijl Emmer alleen maar wil laten zien hoe weinig een gewoon mensenleven in een andere tijd dan de onze waard was', schrijft Jos Palm in een recensie vrijdag in NRC over Het zwart-witdenken voorbij van de historicus P.C. Emmer over het slavernijverleden.



Het ene mensenleven is meer waard dan het andere, daarin is weinig veranderd. De plaats waar je bent geboren bepaalt mede de waarde van je leven.



Wie misdaden plaatst in een historische context lijkt al snel aan ongewenste relativering te doen, denk aan de Historikerstreit in Duitsland.