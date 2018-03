Het is de vraag of de huidige vorm van wereldvrijhandel onze samenlevingen en onze geopolitieke positie ten goede komt

Onder het mom van de bevrijding van het individu vielen traditionele patronen in de samenleving weg

1968 legde de intellectuele basis voor zelftwijfel in westerse liberale democratieën. Dat uitte zich destijds in openlijke sympathieën voor totalitaire dictaturen en extreem-links terrorisme. Later ontnam het groeiende cultuurrelativisme aan liberaal-democratieën de rechtvaardiging voor intellectuele strijd met de islam, een inherent politieke religie.



Economische globalisering en cultuurrelativisme gaan bijzonder goed samen en versterken elkaar. Vanwege schaalvoordelen proberen producenten zoveel mogelijk consumenten te bereiken met zoveel mogelijk gestandaardiseerde producten. Dat is belangrijk, want de materiële wereld die ons omringt, staat continu in wisselwerking met onze ideële wereld. We kopen steeds meer global culture, behalve de rijke '1 procent' die zich nog een eigen identiteit kan veroorloven en niet slechts massaproducten koopt. Maar als alle cultuuruitingen au fond hetzelfde worden gewaardeerd (moreel door de cultuurrelativist, en financieel door de consument), bestaat er geen cultuur meer.