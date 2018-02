Het criterium 'startkwalificatie' doet z'n werk heel aardig

Het is zomer 2006. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) openen hun deuren en verwelkomen 230 duizend nieuwe leerlingen. 83 procent van hen heeft een kakelvers diploma op zak van het voortgezet onderwijs; 17 procent van hen verliet het voortgezet onderwijs zonder diploma of is nieuw in Nederland.



Het is oktober 2015, dik negen jaar later. Hoe is het deze jaargang vergaan? Welke diploma's haalden ze, en hoe vonden ze hun draai op de arbeidsmarkt?



Het antwoord op deze vragen staat in een mooie studie van het Centraal Planbureau die vorige week verscheen: Waarde van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt.