Het camperdraaiplateau bewijst hoe belachelijk goed het gaat met Nederlanders

De klacht is dat journalisten enkel denken aan het slechte. Nieuws is nieuws als het lelijk is, behalve in de sport en rond Koningsdag. Terwijl toch eenvoudig te bewijzen valt hoe belachelijk goed het vaak gaat met Nederland, en met de Nederlanders.



Naar het noorden over ongerept asfalt, breed als een buiten zijn oevers getreden rivier. Over snelwegen van gestold geld. Caravans schommelen het seizoen in samen met de laatste modellen personenwagens met elektrische fietsen op hun dragers, goedgekeurd door de Consumentenbond.