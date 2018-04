Heeft Mark Zuckerberg een monster geschapen waarover nu zelfs zijn schepper geen controle meer heeft?

Op The Daily, de podcast van The New York Times, ging het gisteren over Facebook - op alle podcasts ging het gisteren over Facebook, en in alle kranten, op de radio, op Twitter en op Facebook ging het gisteren ook over Facebook. Want de baas van Facebook werd voor de tweede achtereenvolgende dag ondervraagd door Amerikaanse volksvertegenwoordigers en om acht uur gisteravond begon het grote event Bye Bye Facebook (op Facebook), een poging van Zondag Met Lubach om Facebook helemaal te slopen.



We moesten van Lubach Facebook opzeggen. Omdat hij een soort profeet is met een grote schare trouwe volgelingen die gehoorzaam doen wat hij ze opdraagt, leek de neergang van Facebook ineens onafwendbaar.