Haten is toch minder lekker als het niet wederzijds is

Er zijn weinig zaken die elkaar zo slecht verdragen als de wijd openstaande longblaasjes van de vlijtige amateurfietser en de uitlaatgassen van een roedel recreëerende motorrijders. Maar de wereld is wreed, en dus is het een combinatie die regelmatig voorkomt. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld, op mooie zondagen, wanneer één volksdeel zich in kleurig lycra hult en een ander in zwart leer, en beide groepen massaal hun hobby gaan beoefenen op dezelfde smalle landweggetjes, onder het wakend oog van de vele Maria's op de kruisingen.



Het is een ongelukkig huwelijk, waarbij het voor de fietser zaak is de innerlijke boeddha aan te spreken.