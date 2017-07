Hassan Bahara: Met de schoolfoto's kon mijn moeder meer dan met onze schoolrapporten

We zitten tot aan onze wenkbrauwen in wrok en onbegrip over anderen

'Nederland islamiseert waar je bij staat!' 'Nederland is door en door racistisch!' Dit geroeptoeter over en weer werkt op elkaar in, doet sommige mensen bij de kantonrechter belanden om op hoge toon een geschil uit te vechten dat ook in een middagje uitgepraat had kunnen worden.



U merkt, ik snak naar wat meer vergevingsgezindheid. Dat komt: een vriend die onderzoek doet naar het humanisme van Martin Luther King stuurt mij teksten van de Amerikaanse burgerrechtenactivist. Deze uitspraak blijft hangen: 'Along the way of life, someone must have sense enough and morality enough to cut off the chain of hate.'