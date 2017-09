Hans Dorff liet mij eens lingerie kopen in de Bijenkorf voor een vriendin van hem

Hans Dorff is dood. Ik ontmoette hem toen ik in het vroege voorjaar van 1989 solliciteerde naar de functie administratief medewerker bij de Nederlandse Uitgeverij voor Handelsinformatie en Adresboeken op de Willemsparkweg 46 in Amsterdam.



Dorff was daar manager, hij nam me aan. Hij vond mijn briefpapier mooi en zei dat ik 'vrolijk in het leven stond'.



Langzaam raakten we bevriend, voor zover je met je baas bevriend kan raken. We gingen in Panini eten, een Amsterdams etablissement dat een belangrijke rol in mijn leven zou gaan spelen. Ook sprak hij veel over de liefde met de ironische weemoed die de romanticus eigen is.