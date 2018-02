Halbe the lying Dutchman, een fantast als minister van Buitenlandse Zaken: we staan internationaal voor gek

Halbe Zijlstra was nooit in de datsja van Vladimir Poetin. Wat hij daarover heeft verteld op verjaardagsfeestjes en op het VVD-congres was verzonnen. Halbe Zijlstra is een leugenaar, er valt weinig anders van te maken. In een ronduit aangrijpend interview met Natalie Righton gooide onze minister van Buitenlandse Zaken maandag zijn geheim op tafel: 'Ik was daar niet bij.' 'Daar': een bijeenkomst tussen toenmalig Shell-topman Van der Veer en Poetin in 2006.