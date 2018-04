Grunberg over Orbán: hij is de Hongaarse Erdogan

'Mészáros en andere getrouwen van Orbán winnen de ene aanbesteding na de andere in bankwezen, energie, landbouw, media en toerisme,' schreef Jenne Jan Holtland zaterdag in de Volkskrant.



De geur van corruptie of niet, Orbán won de verkiezingen in Hongarije overweldigend, al voegde Jenne Jan Holtland daaraan toe dat de kieswet zo gemaakt is dat partij van Orbán wordt bevoordeeld en de meeste media zijn in handen van de regeringspartij. Orbáns campagne bestond uit een obsessie met Soros en verwijzingen naar 'buitenlandse belangen', feitelijk gecodeerd antisemitisme. Niets nieuws, de Republikeinen voeren zeker al vanaf Reagan in het zuiden van Amerika succesvol campagne met gecodeerd racisme.