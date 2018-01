Groot nieuws: een trein die op tijd rijdt en een president in T-shirt

Hoe ver is het naar het vliegveld? Dat hangt ervan af. Afstand wordt in Jakarta niet langer gemeten in kilometers maar in tijd, en tijd wordt niet langer gemeten in minuten en uren, maar in de aanwezigheid en de dikte van de files die je op je weg gaat vinden. Zondagochtend om vijf uur bijvoorbeeld is het vliegveld niet zo ver. Dat is de tijd waarop de rijken hun Ferrari's en Harley-Davidsons uitlaten op de lege wegen, en ook de tijd van hardlopers en fietsers die eindelijk de ruimte hebben.