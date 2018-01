Groningse frustratie loopt op: het nieuwe kabinet moet nu heel snel zijn tanden laten zien

We moeten het land wel warm houden Minister Eric Wiebes

Wat betreft de gaswinning zal dat nog wel even zo blijven. Wiebes deelt de lijn van zijn voorganger Kamp: 'We moeten het land wel warm houden.' Natuurlijk zijn er alternatieve energiebronnen, maar het kost tijd om de infrastructuur aan te leggen om die naar miljoenen huizen te krijgen. Ook het afkopen van de exportcontracten is minder snel te regelen dan veel Groningers zouden willen. Zoals Wiebes in de Kamer zei: 'Het zijn grote problemen en in het midden staat een klein mannetje. Dat ben ik.'



Zo klein kan hij zich evenwel niet maken als het gaat om die andere kwestie: de schadevergoeding. Daar leek vorig jaar schot in te komen, maar de afhandeling van nieuwe schademeldingen ligt alweer ruim een half jaar stil vanwege onenigheid tussen de betrokken partijen over een nieuw protocol. Vierduizend onbehandelde claims liggen op de plank. Ook de versterkingsoperatie van de bedreigde huizen blijft achter bij de doelstelling. Dat voedt in hoge mate de Groningse frustratie. Het nieuwe kabinet moet hier nu heel snel zijn tanden laten zien.