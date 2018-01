Goh, dacht Sheila, toen een rapport verscheen dat bewijst dat Brexit slecht is voor Britse economie

Er is in Londen een nieuw rapport verschenen waarin wordt voorgerekend dat vrijwel alle sectoren van de Britse economie beduidend slechter af zullen zijn na de Brexit. Goh, dacht ik.



De verslechtering geldt onder alle denkbare, min of meer realistische scenario's: als het Verenigd Koninkrijk op een of andere manier in de interne markt weet te blijven (slecht), als het eruit moet maar op belangrijke punten een bevredigend akkoord weet te sluiten met de Europese Unie (nog slechter), of als er geen deal komt en het VK in zijn eentje het wiel opnieuw moet uitvinden (het slechtst).