God is een respectabele poging het leven in het casino draaglijk te houden

'Iedereen weet voor wie ik speel. Mensen zien vanzelf dat ik in God geloof,' aldus Memphis Depay in een mooi artikel van Bart Vlietstra, maandag in de Volkskrant.



Depay ging in 2015 voor 34 miljoen van PSV naar Manchester United, anderhalf jaar later werd hij voor 16 miljoen overgenomen door Olympique Lyon. In die tijd bracht iemand hem naar God.



Depay zegt dat God er altijd voor hem was, maar hij niet voor God.



Veel topsporters hebben rituelen. Misschien is de God van Memphis zo'n ritueel? Hij voetbalt nu goed en zegt dat dat door God komt.