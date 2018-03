Ggz wordt geteisterd door angst: 'Heb lef en neem verantwoordelijkheid'

De ggz voelde zich gestigmatiseerd en achtergesteld bij de somatische zorg, alsof kanker erger is dan schizofrenie Miek Smilde. ©

Fel protest brandde los. Psychiaters en hun patiënten togen naar Den Haag, opiniepagina's stroomden vol. De ggz voelde zich gestigmatiseerd en achtergesteld bij de somatische zorg, alsof kanker erger is dan schizofrenie. Na langdurige onderhandelingen tussen het ministerie, vertegenwoordigers van zorgaanbieders en beroepsverenigingen, cliënten- en familieorganisaties en zorgverzekeraars werd in juni 2012 het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ gepresenteerd. Daarin stonden 23 afspraken om de geestelijke gezondheidszorg 'kwalitatief hoogwaardig' en betaalbaar te houden. Een forse beddenreductie met eenderde van het totaal ten gunste van de zorg buiten de kliniek (de ambulante zorg), destigmatisering van psychiatrische patiënten, invoering van 'prestatiebekostiging' via het systeem van de Diagnose Behandel Combinatie (DBC) en invoering van een zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM) om de kwaliteit in de gaten te houden, maakten deel uit van de gemaakte afspraken.



Nog geen zes jaar later is van destigmatisering geen sprake. Ondanks initiatieven om psychiatrische cliënten een stem te geven - bijvoorbeeld via de blogs op psychosenet.nl - kampen veel cliënten met blijvende eenzaamheid. Ambulante ggz-teams in de buurt doen goed werk, maar kunnen de vraag nauwelijks aan. Het tekort aan psychiaters in instellingen is nijpend. 'Verward op straat: het is een nieuwe epidemie', kopte Het Parool afgelopen woensdag. In mijn directe omgeving werd onlangs een autistische man na een incident uit zijn beschermde woonvorm op straat gezet. Hij moest zich maar melden bij de nachtopvang, was het advies. Drie weken later zwerft hij nog steeds op straat.