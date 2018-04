Gettovorming bestrijden begint in het onderwijs

'Ik vind niet dat iedereen hoogopgeleid moet zijn, integendeel, maar ik constateer wel dat voor een individuele leerling een hbo- of een universitaire opleiding een verstandige investering is,' zegt onderwijsdeskundige Louise Elffers in een interview van Kaya Bouma, dinsdag in de Volkskrant.



Prachtige paradox: niet iedereen hoeft hogeropgeleid te zijn, maar de individuele leerling, in de praktijk het eigen kind, graag wel. Daarom besteedden Nederlandse ouders in 2015 186 miljoen euro aan bijles.

Elffers zegt dat het verschil tussen een goede vmbo-leerling en een slechte vwo'er niet groot is. Ze pleit voor een 'minder stringente' selectie; laat vmbo'ers en vwo'ers samen les krijgen.