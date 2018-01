Geruisloos zullen de Britten de Europese Unie verlaten: 'Brexit In Name Only'

Geruisloos zullen de Britten de Europese Unie verlaten. De regering-May vindt het niet nodig de klokken van Big Ben, die stilletjes in de steigers staat, speciaal te laten luiden op 29 maart 2019.



Eerder had de Royal Mail laten weten dat er geen speciale reeks Brexit-postzegels komt om de grootste gebeurtenis uit de moderne Britse geschiedenis te vieren. Als troost voor de Brexiteers komt wel het blauwe paspoort terug, maar dat had ook als lid van de Europese Unie gekund.



Bij de Brexiteers leeft de vrees dat de gevestigde orde hun revolutie ondermijnt, helemaal nadat minister van Financiën Phil Hammond in Davos had gesproken over een 'bescheiden Brexit'. Oer-Brexiteer Jacob Rees-Mogg heeft de sabotage inmiddels voorzien van een naam: Brino, ofwel 'Brexit In Name Only'.