Gerdien Wolthaus Paauw veranderde van standpunt over Israël

Oude standpunt

'Israël is van het Joodse volk. Joden zijn de enige rechthebbenden, want God heeft hun dit land beloofd, als veilig thuis na al hun omzwervingen. Zo staat het duidelijk in de Bijbel geschreven. Als kind groeide ik op in een orthodox-protestants milieu. 's Zondags gingen we naar de kerk van de gereformeerde bond. Deze christelijke stroming voelt een sterke band met het Jodendom, omdat het de basis is van hun geloof. Zij is per definitie verbonden met Israël omdat de Joden het volk van God zijn.



'Orthodoxe christenen zijn gezagsgetrouw dus loyaal aan kerk en staat.