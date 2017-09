Ger Fritz organiseerde jarenlang begrafenissen waar niemand heen ging

Ger Fritz organiseerde ruim twintig jaar lang de eenzaamste uitvaarten van Amsterdam, die van gemeentewege. En hij is een opgewekt man. Een rotgevoel na zo veel vergeten doden? In tegendeel.



Maandag viel zijn naam even in het mooie stuk van Ellen de Visser over de dichters die, op uitvaarten waar niemand heen gaat, een speciaal geschreven gedicht komen voorlezen. Ger Fritz is de ambtenaar naar wie dichter F. Starik vijftien jaar geleden in zorgvuldig uitgekozen kostuum door de novemberregen fietste, vergezeld door een juffrouw van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, voor de gelegenheid in mantelpakje.