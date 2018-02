Gelukkig is nu, tijdens het bal masqué dat carnaval heet, iedereen weer gelijk

Drooglegging

Als je op vakantie gaat naar een land met een totaal andere cultuur en regels pas je je toch gewoon aan?

Met verbazing las ik de brief van de dag (U pagina, 10 februari) van Jos Kool over de drooglegging van Yogyakarta. Als je op vakantie gaat naar een land met een totaal andere cultuur en regels pas je je toch gewoon aan? Of je gaat niet.



Maar een stapel formulieren invullen om onder toezicht een glas whisky te kunnen drinken of in een enge achterbuurt je drankje halen is toch wat sneu. Is dat dan verslaving of een bekrompenheid waarbij je niet van je dagelijkse ritueel kan afstappen? Voor het laatste geldt dat je in mijn ogen dan geen wereldreiziger bent, maar graag ver weg vliegt om met mooi weer hetzelfde te doen als thuis.