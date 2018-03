Gekruisigde Jezus is niet vanzelfsprekend

Zonder Pesach geen Pasen

Met plezier las ik de bijlage 'Jezus in 2018'. Waar ik mij wel een beetje over heb verbaasd is hoe Wilma de Rek in kort bestek het Paasverhaal samenvat. Wat zij over het hoofd ziet, is dat het Paasverhaal in de vier evangeliën gebaseerd is op het oerverhaal (in het Oude Testament) van de uittocht uit Egypte.



Egypte functioneert in de Bijbel als een metafoor voor land van benauwdheid en dood. Het slavenvolk trekt achter Mozes aan uit Egypte om via de onmogelijke weg door de zee in de richting gezet te worden van het beloofde land.



In het verhaal over Jezus, dat overigens geenszins een biografie is zoals wordt verondersteld, wordt deze uittocht van het volk van de Hebreeërs literair gepersonifieerd in de figuur van Jezus. Hij gaat dezelfde Paasweg door de doodzee om te tonen dat niet de dood, maar het leven het laatste woord heeft. En laat zo bemoedigend zien dat niets onmogelijk is. De evangelist Lukas spreekt zelfs letterlijk over het 'volbrengen van de Exodus'.



Kortom: zonder Pesach geen Pasen.



Ad van Nieuwpoort, predikant/publicist te Bloemendaal