Geerten Waling: Terecht ageert Arib tegen gebedsruimtes op school

Waarschuwing

Wie ageert tegen gebedsruimtes in openbare gebouwen, wordt algauw beschuldigd van 'racisme' of 'witte mannenprivilege'

Die naïviteit is nog altijd niet verdwenen, zo luidde haar waarschuwing:

'Onlangs sprak ik met docenten van een gemengde school over de vraag of ze wel of geen gebedsruimte in hun school zouden toestaan. Ze zeiden het te overwegen, omdat ze anders leerlingen met een islamitische achtergrond zouden kwijtraken. Ik probeerde hun uit te leggen dat het toestaan van gebedsruimtes voor kinderen uit de orthodoxere gezinnen ook een negatieve mening legitimeert over kinderen die níet bidden. Het zijn keuzes waar we waakzaam voor moeten zijn, omdat ze het risico in zich hebben om verworven rechten waar eeuwenlang voor is gestreden - zoals in dit geval gelijkheid en emancipatie - onderuit te halen.'



Arib is dapper. Wie ageert tegen gebedsruimtes in openbare gebouwen, wordt algauw beschuldigd van 'racisme' of 'witte mannenprivilege' (blanke heren zijn blijkbaar nooit moslim), al zal Arib dat risico niet zo snel lopen.



Wel werd ze op de Facebookpagina van Trouw, die de lezing publiceerde, uitgemaakt voor 'nestbevuiler' en 'teef'. En ook Arib moet tegen een ander verwijt opboksen, want kritiek op gebedsruimtes is in strijd met 'inclusiviteit en diversiteit'. Dat is het nieuwe dogma dat alle onderwijsinstellingen beheerst. Met dat mantra worden in rap tempo kantines halal gemaakt, onderwijsprogramma's aangepast aan de gevoelige oren en ogen van leerlingen en dus ook ruimte beschikbaar gesteld voor het islamitisch gebed.



De Vrije Universiteit opende drie jaar geleden twee nieuwe gebedsruimtes: één voor moslims en één voor andere gelovigen. Ook de feestelijke opening was in tweeën geknipt, de halalhapjes en -drankjes werden op een aparte tafel geserveerd. Dit voorjaar bleek de islamitische ruimte (dertig ligplaatsen) al te klein, bij het vrijdaggebed schijnt de ruimte uit zijn voegen te barsten.