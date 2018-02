Geen Nee-tenzij, geen Ja-tenzij, maar verplichte registratie van donatiewensen is de beste keuze

Even belangrijk is het verlies aan expliciete instemmers. Bij het huidige systeem staat circa 25 procent van de Nederlanders geregistreerd als toestemmers in orgaandonatie. Aangezien dit bewust en weloverwogen geregistreerd is, kunnen nabestaanden zich hier veelal in vinden. Het is immers duidelijk wat de laatste wil is. In het wetsvoorstel neemt de prikkel om expliciet 'ja' te registreren sterk af doordat je ook zonder expliciete instemming als 'ja' wordt geregistreerd. Dat ja is echter verondersteld waarmee het voor nabestaanden en artsen onduidelijk is of het echt de wens van de overledene is.



We moeten gaan inzien dat verplichte registratie een serieus te nemen alternatief is. Dat het niet betekent dat we opeens een verplichte keuze hebben die we eerder niet hadden.