Gebruik Jip en Janneketaal, houd vervelende zaken klein en vertrouw op de kracht van herhaling

Terwijl de leden van de volksvertegenwoordiging tot dinsdagavond laat zaten te wachten op een niet bestaande, of eigenlijk vergeten, of eigenlijk geheime, of eigenlijk bij nader inzien toch publicabele reeks ambtelijke notities over de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders, kreeg de Volkskrant een andere niet bestaande, vergeten, geheime en bij nader inzien toch publicabele notitie toegespeeld uit de boezem van de VVD. We drukken hem hieronder integraal af.



Onderwerp: Te hanteren taalgebruik voor MR in verschillende situaties. Meenemen naar het debat woensdagmiddag over de Unileverfiles.