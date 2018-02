Gastcolumn: 'Wie alles wijt aan het neoliberalisme staat oplossing in de weg'

Symptoombestrijding

Het is een infrastructuur van wereldse zaken: leerdoelen, modellen voor het verdelen van geld, kwantitatieve beoordelingen van onderwijskwaliteit

Het is doodzonde, want dit soort retoriek zorgt ervoor dat elke oplossing wordt afgedaan als symptoombestrijding. En daar doet de echte radicaal niet aan, die richt zijn pijlen immers liever op het fundamentele systeem! Maar dat er sprake is van een 'marktsysteem' op de universiteit, dat deze überhaupt heeft kunnen groeien, komt doordat er langzaamaan een infrastructuur gevormd is die het mogelijk maakt. Het is een infrastructuur van wereldse zaken - de zogenaamde symptomen: leerdoelen, modellen voor het verdelen van geld, kwantitatieve beoordelingen van onderwijskwaliteit.



Dat is hoe marktwerking substantie krijgt en de praktijk gaat dicteren. En waar dat groter wordt dan de som van de delen, zie ik niet. Het is daarom een illusie dat we het marktsysteem op de universiteiten ooit als geheel omver gaan werpen. In plaats daarvan zullen we de infrastructuur die het in staat stelt moeten veranderen. En die is jammer genoeg complexer dan een analyse enkel in termen van de markt en het neoliberalisme.



Ik weet tegenwoordig bij het horen van het zoveelste beklag over het neoliberalisme daarom ook niet meer of ik moet lachen of huilen. Lachen om de grote pupillen en de trillende vingers die naar het grote monster wijzen. Of huilen omdat ik soms de enige lijk te zijn die het monster maar niet ziet. Wel zie ik er mensen vreselijk pessimistisch van worden, en daar hebben we helaas alleen onszelf mee.



Tjesse Riemersma is student filosofie en maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen, eigenaar van het vegetarische cateringbedrijf Kruimels en deze maand gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.