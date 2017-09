Gastcolumn: 'Weg met de onderwijsvrijheid'

Pragmatisch

Bijzondere scholen hebben het unieke grondwettelijke recht om te discrimineren

Deze radicale scholen zijn veelal dezelfde die gebruik maken van hun unieke grondwettelijke recht om te discrimineren. Zij mogen leerlingen weigeren 'op grond van hun identiteit', zoals een schrijnende aflevering van #BOOS liet zien. Tijs van den Brink c.s. verdedigen dit recht op discriminatie met het argument dat scholen het niet zo vaak gebruiken. Een opvallend pragmatische houding, zeker voor een groep die er anders altijd rotsvaste principes op nahoudt, en dat uitgerekend tegenover een van de weinige principiële punten van onze rechtsstaat. Alsof we een paar bedrijven uitkiezen die sollicitaties van christenen bij voorbaat af mogen wijzen: ach, ze doen het in praktijk helemaal niet zo vaak, en er zijn toch genoeg andere plekken om te werken?



Verdedigers van het bijzonder onderwijs voeren steevast aan dat openbare scholen ook niet volledig neutraal kunnen zijn. Dat is waar, maar leidt niet direct tot de conclusie dat bijzonder onderwijs net zoveel bestaansrecht heeft. Hieraan ligt een misvatting over subjectiviteit ten grondslag: dat iets niet volledig objectief is, betekent niet dat het volledig subjectief is. In het geval van onderwijs: uit de vaststelling dat een openbare school niet volledig objectief kan zijn, volgt niet automatisch dat zij net zo subjectief is als elke andere school.



Ten eerste kan onderwijs zich in meer of mindere mate richten op objectieve kennis. Op school moet er - anders dan op de universiteit - nog veel oncontroversiële basiskennis en vaardigheid opgedaan worden. Dat is al moeilijk genoeg, dus het gros van de activiteiten kan eenvoudig vrij blijven van levensbeschouwelijke kwesties. Een openbare school is ook geen atheïstische school, maar een school waar de leraren zich, zoveel mogelijk los van persoonlijke overtuigingen, richten op het overbrengen van kennis. Levensbeschouwelijke vragen laten zij over aan anderen, die daarvoor geleerd hebben.