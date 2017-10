Gastcolumn: 'Waarom ik als werkgever in het onderwijs ook ging staken'

Uitgebalanceerd

Als werkgever kan ik individuele leraren en collectieve schoolteams niet bieden wat ze nodig hebben om elke dag te excelleren

Een effectieve leraar is een leraar die als mens en als professional in balans is. Iemand die zijn vak verstaat en zich continu (door)ontwikkelt op zowel pedagogisch, vakinhoudelijk als didactisch gebied. Dat kan een leraar nooit alleen, want onderwijs is teamwerk. Een goed uitgebalanceerd schoolteam met een positieve en professionele cultuur is cruciaal in ons werkgebied.



Tot zover de mooie theorie. De pijnlijke realiteit is dat ik als werkgever individuele leraren en collectieve schoolteams niet kan bieden wat ze nodig hebben om elke dag te excelleren met en voor leerlingen. Door teruglopende inkomsten, bij ons vooral door passend onderwijs, zijn onze klassen steeds groter geworden. Ik heb noodgedwongen moeten snijden in uren van logopedisten, schoolmaatschappelijk werkers en andere onderwijsprofessionals die samen met de leraar het schoolteam vormen.



Het gevolg? Het ziekteverzuim neemt toe tot in sommige van onze scholen meer dan 10 procent. Burn-outs verspreiden zich sneller dan de pest in de Middeleeuwen. Collega's willen wel, maar kunnen niet meer. Zijn mentaal en fysiek opgebrand. Jonge, nieuwe leerkrachten dienen zich maar mondjesmaat aan, want wie wil nog in zo'n risicovol en bovendien matig betalende sector werken?