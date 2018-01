Gastcolumn: 'Vrouwen hebben in de westerse wereld veel meer macht dan mannen'

Ik herinner mij van de voorgesprekken voor het programma over gewenste intimiteiten vooral die met een bloedmooie, blonde agente die vertelde dat de echtgenotes van haar mannelijke collega's hun mannen verboden om met haar in een auto te gaan zitten

In 1990 maakte ik voor de Avro een programma over gewénste intimiteiten op het werk, naar aanleiding van een onderzoek dat de sociologe Iteke Weeda naar dit onderwerp had gedaan. Verpleegkundigen met artsen in voorraadkasten, politiemensen in auto's op patrouille, bazen met secretaresses over het bureau, piloten met stewardessen in hotelkamers. U kent het wel. Alle betrokkenen vertelden tijdens mijn researchgesprekken openhartig over hun gewenste collegiale intimiteiten, maar het bleek heel lastig om mensen over te halen voor de camera hun ervaringen te delen. Omdat er vaak sprake bleek van ontrouw aan de vaste partner. Maar het werd toch een interessant programma, vanwege het omdenken dat Iteke Weeda met haar onderzoek had gedaan.



Eigenlijk komt de hele #MeToo discussie mij mijn neus uit, maar ik zou ons toch willen aanmoedigen hem niet te laten doodbloeden, maar hem om te draaien en daarmee aan te grijpen om machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen in ons land voorgoed gelijk te trekken. En misschien zelfs die tussen wit en zwart direct mee te pakken. Want de aanname van white privilege is - ook onterecht - even voor de hand liggend geworden als die van vermeende mannenmacht.



Ik herinner mij van de voorgesprekken voor het programma over gewenste intimiteiten vooral die met een bloedmooie, blonde agente die vertelde dat de echtgenotes van haar mannelijke collega's hun mannen verboden om met haar in een auto te gaan zitten. Je moet de kat tenslotte niet op het spek binden.