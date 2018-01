Gastcolumn: 'Onbegrijpelijk dat wij de problemen met integratie niet hebben zien aankomen'

Het was 1979, ik was 18, en als koffiejuffrouw - mijn eerste uitzendbaantje als vroegtijdig schoolverlater - maakte ik heel wat mee.

Op het Herbert Vissers College in Nieuw-Vennep, waar ik als wiskundedocent werk, beginnen wij vanaf komend schooljaar een schoolsysteem voor alle niveaus, dat zoveel mogelijk kansengelijkheid biedt en leerlingen opleidt tot zelfredzame mensen met zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en vooral saamhorigheidsgevoel. Gekweekt door elkaar echt te leren kennen. Dat werd hoog tijd.



In het vroegere provinciehuis in den Haag propten ambtenaren die op de tweede verdieping werkten wc-rollen in de wc-potten op de derde verdieping. Ze hadden ruzie met collega's van een etage hoger en wilden hen op die manier terugpakken. Het was 1979, ik was 18, en als koffiejuffrouw - mijn eerste uitzendbaantje als vroegtijdig schoolverlater - maakte ik heel wat mee. Bij ziekte van een collega werden wij door onze cheffin opgedragen de boel een beetje te laten sloffen, anders 'denken ze daar boven dat wij het ook wel blijvend met een man minder af kunnen'. In de keuken van een bejaardenhuis viel een Jehova's getuige op haar knieën, elke keer als de Hells Angel van de afwas stond te vloeken.



Bij een verhuisbedrijf bleek een weddenschap te lopen of de knappe Volendamse verhuizer mij het bed in zou krijgen. Alleen de baas had voorspeld dat een meisje als ik het in die tijd nog niet zou aanleggen met een man die 'zullie' zegt. Hoe aantrekkelijk hij ook was. In een blikjesfabriek kreeg kantoorpersoneel op een snikhete zomerdag koude cola aangedragen. Wij in de fabriekshal kregen niks. Bij een bank werd ik ontslagen, omdat ik de baas aansprak op de onaangename manier waarop hij zijn trainees uitfoeterde. Ik begreep niet dat de jongens daar zelf niets van zeiden. Maar in die tijd kreeg de baas nog geen kritiek. En al helemaal niet van de koffiejuffrouw.



Tijdens de lunchpauze luisterde ik naar de levens die mijn collega's leiden. Ze waren volslagen nieuw voor mij. Mijn vader was diplomaat en ik had een uiterst geprivilegieerd leven geleid. Dat ik vwo zou doen en ging studeren stond bij mijn geboorte al min of meer vast. Maar school was niks voor mij. Te directief, geen autonomie. In het plakboek dat mijn moeder van mijn jeugd heeft gemaakt, zit een proefwerk Engels uit 5-vwo. Bij de opdracht 'Vertaal onderstaande zinnen naar het Engels' had ik geantwoord 'that I had absolutely no intention of following that order'. Er had op z'n minst 'if you please' bij moeten staan. Einde school, op kamers en geld verdienen.