Gastcolumn - Mark Rutte, maak een statement en benoem op Internationale Vrouwendag Sigrid Kaag tot minister

Maar momenteel er is meer aan de hand en lijkt de gelijkwaardigheid van vrouwen in China onder druk te staan. Had Mao met zijn gevleugelde uitspraak in 1949 het economisch potentieel van vrouwen voor ogen, president Xi Jinping heeft anno 2018 vrouwen vooral nodig voor reproductie. Ondanks het opheffen van de éénkindpolitiek, twee jaar geleden, worden er niet meer kinderen geboren.



Integendeel: vooral hoogopgeleide vrouwen in grote steden hebben geen zin in trouwen en kinderen krijgen. Dat is een groot probleem in een land met een mannenoverschot van 30 miljoen en een bevolking van bijna 1.4 miljard, waarvan in 2050 een kwart ouder dan 65 jaar zal zijn. Dus worden er grootscheepse campagnes opgezet om vrouwen ervan te overtuigen dat er geen grotere heerlijkheid en levensvervulling is, dan het krijgen van een kind.



Tijdens mijn colleges 'Gender en Politiek' hier in Hong Kong kwam dit onderwerp uitgebreid ter sprake. Mijn Chinese studenten toonden zich niet onder de indruk van de overheidscampagne om vrouwen aan het baren te krijgen.



Met studenten uit China, Japan, Korea, de VS, Congo, Duitsland en de Dominicaanse Republiek was het goed discussiëren over het belang van diversiteit in de politiek. Ondanks alle culturele verschillen was iedereen het erover eens dat politiek, wereldwijd, schrééuwt om vernieuwing. Dat er een nieuw soort politieke leiders nodig is, mensen die onbevreesd en pragmatisch durven op te treden. 'Het is tijd het vrouwelijk potentieel aan te boren. We hebben de vrouwelijke energie nodig', riep een mannelijke student strijdlustig. Aan de nieuwe generatie zal het niet liggen.