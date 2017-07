Gastcolumn: 'Mainstream media zijn spreekbuis voor klein gedeelte bevolking geworden'

Toegang

Meningsvorming is iets anders dan meningsbevestiging

In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, is FoxNews niet in de laatste plaats zo populair bij Trump-aanhangers omdat ze zich door de mainstream media niet gehoord en niet begrepen voelen. En dus op zoek zijn gegaan naar hun 'eigen' echo chamber.



Zeker, de Nederlandse situatie is niet vergelijkbaar met die in de Verenigde Staten. Maar dat neemt niet weg dat de mainstream media ook in Nederland waakzaam moeten zijn en hun functioneren moeten toetsen, vooral als het gaat om berichtgeving over controversiële onderwerpen of personen.



De toegang tot objectief gepresenteerde informatie is essentieel voor het politieke debat in een democratische samenleving. De media hebben tot taak hun lezers of kijkers in staat te stellen een eigen mening te vormen. En meningsvorming is iets anders dan meningsbevestiging. Dit vergt van journalisten niet alleen een kritische houding ten aanzien van het regeringsbeleid maar ook ten opzichte van hun eigen berichtgeving.



Britta Böhler is juriste. Deze maand was zij gastcolumnist van Volkskrant.nl.