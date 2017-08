Gastcolumn: 'Mag de politiek van het radicale midden nu eindelijk aan de beurt zijn?'

Houvast

De politiek van het radicale midden is die van theedrinken en de boel bij elkaar houden.

Bij de herdenkingsdienst van Heather Heyer, het dodelijke slachtoffer van de terroristische aanslag door een witte extremist in Charlottesville, zei haar vader: "Mijn dochter hield van mensen. Zij wilde gelijkheid. En dit kaartte ze aan op haar sterfdag." Haar moeder voegde daaraan toe: "We weten dat wat zij wilde haalbaar is. We hoeven niet allemaal te sterven." Heather Heyer geloofde in de politiek van verbinding.



De politiek van verbinding heeft als synoniem het 'radicale midden'. Ik geloof dat deze politiek van het radicale midden het morele appèl heeft een antwoord te formuleren op de heersende wortelzucht in de samenleving. De politiek van het radicale midden is die van theedrinken en de boel bij elkaar houden. Hier werd jaren lacherig over gedaan, maar het is nu meer dan ooit nodig. Symboolpolitiek of extreme handelingen zullen geen remedie bieden tegen onze hardnekkige wortelzucht en verlangen naar harmonie; de politiek van verbinding kan ons daarentegen wel houvast bieden in een wereld en een land vol extreme verschillen. En nu aan de slag, we zijn het Heather Heyer verschuldigd.



Kiza Magendane is deze maand gastcolumnist van Volkskrant.nl.