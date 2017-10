Gastcolumn: 'Laten we het kabinet een handje helpen met de mensenrechten'

Het woord 'mensenrechten' komt slechts drie keer in het nieuwe regeerakkoord terug

We leven in een hijgerige tijd waarin de ene hype de andere opvolgt. Focus, aandacht en rust zijn zeldzaam in het leven van de moderne mens, en helemaal in dat van politici. Zo is een begrip als 'mensenrechten' ogenschijnlijk uit de mode, niet meer sexy. Zeker niet in de nationale politiek.



Waarom zeg ik dat? Omdat het woord 'mensenrechten' slechts drie keer in het nieuwe regeerakkoord terugkomt. Maar ook omdat mensenrechten als weerspiegeling van de staat van onze beschaving niet te vinden is in de visie van het regeerakkoord. Oorzaak: er is überhaupt geen diepergaande visie op de toekomst van ons land. Het kabinet heeft daarvoor de hulp van burgers nodig.



Voor mij zijn mensenrechten van onmiskenbare waarde voor onze beschaving. En sommige passages in het regeerakkoord lijken te illustreren dat het nieuwe kabinet dat ook vindt. Eén van de mooiste zinnen van het regeerakkoord luidt namelijk: 'In Nederland is iedereen gelijkwaardig en heb je de vrijheid om te houden van wie je wilt en om zichtbaar jezelf te kunnen zijn.' Als Surinaamse Nederlander met een donkere huidskleur, die bovendien zielsveel houdt van zijn roomblanke echtgenote doen deze woorden me oprecht deugd.