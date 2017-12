Gastcolumn: Laten we één dag geen kleding kopen

Een en dezelfde vakantie

Het maakproces van één shirt vergt gemiddeld 2700 liter water

In de uitverkoop deze zomer ging ik toch overstag voor een blouse met ijsjes erop en een gestreepte trui met een tijger. De trui was Made in Italy. Misschien wel in Prato, waar Chinese bedrijven de leegstaande kledingfabrieken hebben overgenomen. Misstanden met uitgebuite medewerkers komen daar regelmatig aan het licht.



Veel merken als Stella McCartney, Tommy Hilfiger, Armani produceren in Oost-Europa. Dat lijkt beter dan China of Bangladesh, maar dat hoeft het niet te zijn. Minimumlonen in Hongarije en Oekraïne liggen bijna de helft onder de armoedegrens, en zijn nog geen kwart van een leefbaar loon; een fatsoenlijk inkomen waarvan een gezin met twee kinderen kan rondkomen zonder schulden te maken. Dat blijkt uit een rapport van de Schone Kleren-campagne van medio december



De vakantiefoto's van dit jaar en vorig jaar lijken intussen van één en dezelfde vakantie te zijn, omdat ik overal dezelfde kleren aan heb. Heeft mijn kledingdieet zin? Het heeft me vooral laten zien dat ik als individu niet het grote verschil ga maken. Ik heb tot nu toe vooral water bespaard, want het maakproces van één shirt vergt gemiddeld 2700 liter water.



Een teken aan de wand is het afserveren van de initiatiefwet Zorgplicht Kinderarbeid door de Eerste Kamer. Bedrijven zouden verplicht worden een verklaring af te geven dat er geen kinderarbeid in hun keten voorkomt. Maar de Eerste Kamer zag te veel mitsen en maren in de uitvoering. Bedrijven worden zo bevestigd in hun retoriek dat het allemaal zo moeilijk is om te veranderen, omdat ze geen zicht hebben op hun productieketens. Misschien moeten we toch met alle kledingliefhebbers een kledingkoopstaking van een dag organiseren.



Lonneke van Genugten is voormalig hoofdredacteur van OneWorld, houdt een blog bij over de rol van suiker in de maatschappij: www.oursugarsweetlife.com, en is deze maand gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.