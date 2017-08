Gastcolumn: 'Lang leve 1992, lang leve mijn verloren generatie'

Toch dreigt mijn generatie verloren de geschiedenis in te gaan

Neymar, Lieke Martens en ik zijn in 1992 geboren. Dit jaar zijn of worden wij 25. Wie 25 is, bereikt een kantelleeftijd. Mijn twee genoemde leeftijdgenoten schreven op hun 25ste geschiedenis. Dit geldt niet voor mijn hele generatie. Wij lijden aan een bodemloos bestaan. Wij weten ook niet wie wij daarvoor verantwoordelijk moeten houden.



Over 25 jaar zijn en geschiedenis schrijven gesproken: Neymar werd voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van Barcelona naar Parijs overgedragen. Als nationaal volksheldin werd Martens de beste voetbalster van het Europese toernooi. Na het zien van de film 'All Eyez On Me' besefte ik dat de hiphoplegende Tupac nog maar 25 jaar oud was toen hij overleed. Op deze leeftijd had hij al bijna alle denkbare records in de muziekindustrie verbroken.



Het Nederlandse vrouwenelftal dat vorige week met Martens Europees kampioen werd, heeft een gemiddelde leeftijd van precies 24,90 jaar, afgerond 25. De Leeuwinnen werden het gezicht van een natie. Ze lieten ons de beste vruchten van samenwerking proeven. 25 jaar is dus niet zo maar een leeftijd. Het is een leeftijd van kampioenen. Een leeftijd om records te verbreken en geschiedenis te schrijven.



Toch dreigt mijn generatie verloren de geschiedenis in te gaan. Niet iedereen is Neymar, Tupac of Martens. Deze sterren zijn postmoderne profeten. Met hun talenten en harde werken geven ze ons hoop in tijden van angst en onzekerheid. Tegenover deze iconen staat helaas een onzichtbare groep zonder muziek- of voetbaltalent. Deze onzichtbare twintigers gaan een toekomst tegemoet waarin zekerheid alleen in geschiedenisboeken staat. We worden ook wel 'de verloren generatie' genoemd. Bodemloosheid lijkt ons te kenmerken.