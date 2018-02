Gastcolumn: 'Laat Thierry Baudet door kunstredactie als mediatovenaar presenteren'

Nieuwste stunt

De mensen zullen zeggen 'die Baudet hè, die is echt on-Nederlands goed, die hoort in het rijtje Zardulu-Blaine-Hirst thuis'

We kunnen hem niet simpelweg negeren, dat zou hem alleen maar voeden. En op de huidige manier doorgaan, is vragen naar de bekende weg. Een lastig dilemma, waarvan het maar de vraag is of we er ooit uitkomen.



Heb ik even nieuws. Bert, ik denk dat ik misschien de oplossing heb. Het lijkt me een geweldig idee dat de kunstredactie per direct de berichtgeving over Baudet op zich neemt. Thierry Baudet is namelijk niet een politicus die onze democratie serieus lijkt te nemen. Hij is eerder de nieuwe belofte in een traditie van mediatovenaars die de wereld sinds kort rijker is. Verplaatst dat geheel naar de kunstrubriek en jullie kunnen eindeloos blijven praten over hoe spannend zijn nieuwste stunt is.



Dan staat er 'Baudet weet op onnavolgbare wijze fantasie en realiteit in elkaar te weven' en 'Thierry Baudet verklaart de liefde aan het surrealisme en laat criticaster en bewonderaar verbluft achter met nieuwste installatie.' De kunstredactie zal niet weten wat ze aanmoeten met al dat nieuws over de kunstenaar die de ratio voorgoed in een ander daglicht zette. En de mensen zullen zeggen 'die Baudet hè, die is echt on-Nederlands goed, die hoort in het rijtje Zardulu-Blaine-Hirst thuis'.



En als het kunstkatern dan bol staat van Baudet, dan hebben we op de andere pagina's wellicht weer ruimte voor serieuze politiek en fatsoenlijk debat.



Tjesse Riemersma is student filosofie en maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen, eigenaar van het vegetarische cateringbedrijf Kruimels en deze maand gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.