Gastcolumn: 'Internet verdient journalistieke aandacht'

Opkijken tegen YouTuber

Begin dit jaar was er bijvoorbeeld een bescheiden rel rondom een video van Logan Paul, een YouTuber met een kleine zeventien miljoen abonnees. Op een paar geïnteresseerde ouders na zijn dat voornamelijk jonge mensen. Paul raakte in opspraak nadat hij een video maakte van een overleden persoon in het Japanse Aokigahara bos, ofwel 'Suicide Forest'. De manier waarop hij in die video zelfmoord tot grap maakt, ging voor veel mensen te ver en was voor YouTube reden om het contract met Paul te verbreken.



De grote Nederlandse nieuwssites berichtten hier pas na twee weken over, toen de discussie alweer over was. Dat is jammer, want ik kan me voorstellen dat veel jongeren opkijken tegen iemand als Logan Paul. Zeker met een thema als zelfmoord is het dan belangrijk dat daar vanuit betrouwbare bronnen duiding aan wordt gegeven.



Ook in de politiek hebben we vaker te maken met wat er zich op het internet afspeelt. Zo was er tijdens de vorige Amerikaanse verkiezingen ineens The_Donald, een forum op de website Reddit dat volledig draait om Donald Trump. Het is er een complete chaos, met grote gevolgen; leden van het forum saboteerden online peilingen, hielpen met het naar buiten brengen van Hillary Clintons e-mailschandaal en verzonnen de wildste complottheorieën over de Democraten.