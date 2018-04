Gastcolumn - 'In tijden van nepnieuws zijn factcheckers van maatschappelijk belang'

Ik ben ervan overtuigd dat als er momenteel nog geen publieke omroep zou bestaan en we zouden bedenken dat het goed zou zijn om publiek geld (oftewel belastinggeld) te steken in journalistiek, het in niemand zou opkomen om dat geld te spenderen aan algemeen nieuws op radio, televisie en internet. Dat nieuws is er immers in overvloed.



Nee, dan zou het financieren van een professionele factcheck-organisatie een goede kans maken. Een club van factcheckers die niets anders doen dan onwaarheden opsporen in de beweringen van politici, fouten in nieuwsberichtgeving detecteren en misinformatie op sociale media achterhalen. Dat laatste is iets wat in Nederland niet of nauwelijks gebeurt, terwijl - onder meer bij breaking news over rampen en aanslagen - er veel onwaarheden via de sociale media verspreid worden. Zo'n hardcore factcheck-organisatie zou dus echt een enorm goede aanvulling zijn op de bestaande journalistiek in Nederland.



Als het kabinet zich zorgen blijft maken over - al dan niet Russisch - nepnieuws, dan zou het geen gek idee zijn de leden van het kabinet deze column te laten lezen.



Alexander Pleijter werkt als universitair docent internetjournalistiek aan de Universiteit Leiden.