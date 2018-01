Gastcolumn: 'Ik wil een school waar iedereen kan uitpraten'

Ik wilde de Nederlandse Oprah Winfrey worden of de vrouwelijke John de Mol

Toen ik mij rond mijn veertigste - een dikke 15 jaar geleden - wilde omscholen tot docent wiskunde vroeg de dame van de intake waarom ik in hemelsnaam het Onderwijs in wilde. Ik had toch zo'n ontzettend leuke baan? Dat was waar. Ik maakte - als klein radertje van een grote, geoliede machine - televisieprogramma's bij Endemol.



In de 5 Uur Show konden Henk en Ingrid - die in die tijd in de media verder nog geen stem hadden - aan tuinman Rob vragen waarom hun planten het niet deden of hun baby nomineren voor de rubriek 'Baby van de Week'. Aan Catherine Keyl konden bijstandsmoeders met kleine kinderen uitleggen waarom zij echt niet verplicht konden worden betaald werk te zoeken. En Viola Holt stelde samen met de cosmetisch journaliste en de huisarts kijkers gerust dat hun haar altijd goed kon zitten en hun kind geen eczeem hoefde te hebben. TV Woonmagazine bood houvast voor wat je smaakvol mocht vinden en wat niet en deelnemers van Big Diet kregen een nieuw leven door 30 kilo af te vallen en bekende Nederlander te worden.



Erg leuk werk en goede televisie, die in een sterke behoefte voorzag. Ik meen dat serieus. Maar ik wilde meer zijn dan een radertje. De Nederlandse Oprah Winfrey worden of de vrouwelijke John de Mol. Niet om beroemd te zijn, dat is niks voor mij. Ik schaam mij al als ik op zondag onopgemaakt en in joggingbroek leerlingen tegenkom bij Albert Heijn en zij ook nog kunnen zien welke ongezonde dingen in mijn karretje liggen. Maar ik zit graag op een positie waar ik invloed kan uitoefenen. Op hoe de samenleving waar ik deel van uitmaak zo goed mogelijk kan functioneren. Naar mijn mening dan. Met allemaal tevreden mensen die willen wat zij kunnen en durven wat zij willen.