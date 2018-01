Gastcolumn: 'Ik heb dierbare vriendschappen overgehouden aan het corps'

Indolente zoon

Ik heb mij rot gelachen en er dierbare vriendschappen aan overgehouden, maar de mooiste tijd van mijn leven is toch echt nu. Als docent wiskunde. De 10-minutengesprekken met ouders, bijvoorbeeld, zijn een feestje. Ik trek daarvoor altijd een mooie jurk en hoge hakken aan en doe een duur poedertje op. Ik word er blij van als ik de olijke blik van Pieter in de ogen van zijn moeder herken of de teruggetrokken Margje opeens gaat leven in de joviale houding van haar vader. Ik voel mee met de wanhoop van de moeder van Mark, die niet meer weet hoe zij haar indolente zoon nog tot voldoende inspanning kan bewegen en ik maak een plannetje met de moeder van Britta voor een leuk klassenuitje.



Gescheiden ouders doen hun uiterste best om in het belang van hun kind 10 minuten geen ruzie te maken. De secretaresse van de rector bestelt altijd heerlijk eten voor alle collega's en na afloop drink ik nog een wijntje met de andere diehards die tot half tien ingeroosterd waren.



Elke dag kan ik mij laven aan het enthousiasme van de nieuwe generatie. Rogier en Romy uit 2 mavo willen aan het begin van elke les een knuffel, in een doorzichtige poging mij te bewegen hen na schooltijd extra les te geven om een 10 te kunnen halen. 2 Atheneum wil in de pauze vaak blijven zitten om nog een verdiepingsopgave te maken en Karel uit

1 havo/vwo komt altijd eerst iets vertellen, zoals over zijn figurantenrol in een speelfilm. Raul uit 3 Atheneum smeekt mij hem te helpen zijn motivatie terug te vinden. Elke ochtend neemt hij zich voor zijn best te doen en elke avond gaat hij teleurgesteld naar bed, omdat het weer niet is gelukt.