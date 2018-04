Gastcolumn: 'Een en al zure zorgen over de niet koosjere bedoelingen van John de Mol met ANP'

Kortom, een en al zure zorgen over de niet koosjere bedoelingen van John de Mol. Terwijl we de overname ook best wat positiever zouden kunnen bekijken. ANP is geen cash cow: tussen 2013 en 2016 was het bedrijf verlieslijdend (over 2017 zijn nog geen cijfers bekend). Dat Talpa er desondanks brood in ziet om te investeren in ANP is hoopgevend. Blijkbaar ziet John de Mol mogelijkheden om ANP winstgevend te maken. Daar is niks mis mee, want jaar in jaar uit verlies draaien houdt ANP niet eeuwig vol.



Misschien is Talpa juist ook wel het ideale bedrijf om ANP toekomstbestendig te maken. Er is veel expertise over het produceren van aansprekende mediaformats, het ontwikkelen van multimediale formules en het aanspreken van een groot publiek. Allemaal kennis die aangewend kan worden om de nieuwsproductie van ANP verder te innoveren.