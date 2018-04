Gastcolumn: 'Goede journalistiek gedijt bij input van lezers'

Reputatie

Vroeger speelde het publiek geen rol in de journalistiek

Het schreeuwerige weblog GeenStijl publiceerde dezelfde dag nog een uitgebreide reactie van de anonieme reaguurder Wetenschopper - die vermeldde medisch onderzoeker te zijn - waarin hij aan de hand van de grafieken uit de onderzoekspublicatie duidelijk maakte dat het 'volstrekt veilig' is om elke dag een alcoholische consumptie te nuttigen.



Afgelopen donderdag, 20 april, zag de Volkskrant - die het nieuws als eerste bracht en de bron was voor veel andere media - zich door de kritiek genoodzaakt om terug te komen op de berichtgeving. De betreffende redacteur gaf toe het onderzoeksartikel in The Lancet niet goed te hebben gelezen.



Dat was natuurlijk rijkelijk laat, aangezien GeenStijl meteen al op 13 april publiceerde dat de berichtgeving niet klopte. Maar laten we positief blijven. Het is goed dat een redactie dit doet: uitleg geven over hoe berichtgeving tot stand is gekomen. De Volkskrant deed dat onlangs ook met de onthulling dat Halbe Zijlstra had gelogen over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met Poetin. Toen daar vragen over kwamen schreef de verslaggever een uitgebreide reconstructie over hoe ze een en ander te weten was gekomen. Ook vertelde ze erover in een podcast van de Volkskrant.



NRC deed dat niet toen er op sociale media commotie ontstond over een interview met Camiel Eurlings (waarom was hij zo kritiekloos geïnterviewd?) en ook niet toen er discussie was over de NRC-onthulling over Pieter Omtzigt (speelde hij echt onder een hoedje met een nepgetuige?). Niet verstandig, slecht voor je reputatie. En het past ook niet bij deze tijd.