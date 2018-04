Gastcolumn: Er is te veel goede journalistiek voor een mens - een geruststellende gedachte

Elk jaar verbaas ik me weer over het grote aantal ingezonden journalistieke producties

Afgelopen vrijdagavond zijn de Loeps uitgereikt. Dit zijn de prijzen die de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten jaarlijks uitreikt aan de beste onderzoeksjournalistiek uit Nederland en Vlaanderen. Binnenkort, op 16 april, worden ook nog eens de Tegels uitgereikt, eveneens toonaangevende prijzen voor de beste journalistiek van het afgelopen jaar.



Inmiddels zit ik vier jaar in de jury van de Loep. Elk jaar verbaas ik me weer over het grote aantal ingezonden journalistieke producties. Producties waar een hoop tijd en moeite in is gaan zitten. Om kwesties uit te zoeken. Om misstanden op te sporen. Om grondig journalistiek onderzoek te doen. Om te onthullen.



Elk jaar verbaas ik me ook weer over de kwaliteit van de inzendingen. Klaarblijkelijk wordt er - ondanks alle klaagzangen over crisis in de journalistiek - nog heel veel goede onderzoeksjournalistiek bedreven.



Elk jaar jaar verbaas ik me vooral over het feit dat ik veel van de ingezonden producties nog niet ken. Zei ik veel? Ik bedoel de meeste. De meeste zijn in het achterliggende jaar aan mijn aandacht ontsnapt; ik heb ze niet gezien, gelezen of bekeken. Terwijl ik mijn best doe om de journalistiek - uit belangstelling, maar ook vanwege mijn werk - nauwgezet te volgen. Desondanks blijft een hoop van het beste journalistieke werk buiten mijn blikveld.