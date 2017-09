Gastcolumn: 'Er is nu nog net tijd om salarissen van leraren op peil te brengen'

Edel beroep

Leraarschap als roeping is een dooddoener waarmee leraren die betere voorwaarden eisen nogal eens worden afgescheept

De kracht van Mali's tekst schuilt juist in zijn optimisme over wat een leraar vermag:

(...) You want to know what I make? I make kids wonder

I make them question.

I make them criticize.

I make them apologize and mean it.

I make them write.

I make them read, read, read.

I make them spell definitely beautiful, definitely beautiful, definitely beautiful

over and over and over again until they will never misspell

either one of those words again. (...)



Een paar weken geleden schreef de hoofdredacteur van deze krant over zijn oude geschiedenisleraar en hoe diens passie voor het Oostblok zijn keuze voor de studie Russisch mede had geïnspireerd. 'Het is een edel beroep,' concludeerde de hoofdredacteur, en dat is waar, maar lijkt ook verdacht veel op het cliché van het leraarschap als roeping; een dooddoener waarmee leraren die betere voorwaarden eisen nogal eens worden afgescheept.



Wie het onderwijs in gaat, kiest er zelf voor zich op te offeren als martelaar voor een nobele zaak, is de impliciete boodschap. Mali's positiviteit en trots is ook daarom een verademing. Na het succes van What teachers make schreef hij een gelijknamig boekje, met als ondertitel In praise of the greatest job in the world.